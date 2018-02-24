E-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

E-Okul, velilerin öğrencileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. E-Okul üzerinden öğrencinin ders notundan devamsızlık bilgisine kadar birçok bilgiye güncel haliyle ulaşılabilir. E-Okul girişi nasıl yapılır? E-Okul ile hangi bilgilere ulaşılır?

E-Okul VBS öğrencilerin ders notları dışında dönem sonunda alınan belgeler, yıl sonu başarı puanları, şube not ortalaması, pansiyon bilgileri ve devamsızlık bilgilerine erişim imkanı sunar. Veliler, güncel olarak öğrencilerin başarı durumlarını kontrol altında tutabilirler. Bilgilere erişim için, E-Okul VBS girişinin yapılması gerekir.

Yukarıdaki link bilgilendirme amaçlıdır.

E-OKUL GİRİŞİ

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul ile yapılır. Öğrencilerin dönem sonlarında sorgulamaya başladığı hesaplama işlemi için, öğretmenler tarafından sisteme tüm notların yüklenmiş olması gerekir. Ders notlarının tamamı yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin dönem sonunda alacağı belgeyi, yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?