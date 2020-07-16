E okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E okul VSB - öğrenci giriş ve sınav sorgulama…

E okul giriş ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğunluk kazandı. LGS tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler, okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini daha detaylı incelemek için e-okul sistemine giriş yapmaya çalışıyor. Peki, E okul LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte E okul sınav sorgulama…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'da yapılan 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı. Peki, E okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E Okul girişi nasıl yapılır? E-Okul LGS sonuçlarını öğrenme ve taban puan ile yüzdelik dilimleri sorgulama.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E okula öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

“e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yaptıktan sonra, karşınıza çıkan ekranda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde de öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri isteniyor. Ardından, karşınıza çıkan fotoğraflar arasından öğrencinin fotoğrafını seçin ve sistem kullanıma hazır.

Bu adımların hepsinin doğru yapılması durumunda öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenmek mümkün Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye de ulaşılabiliyor.

E- OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI LGS SORGULAMA