e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile 1. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Ara tatilin yaklaşmasıyla öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrencilerin devamsızlık bilgisi, ders ve sınav notları, ders programı ile ilgili bilgiler sorgulanabiliyor. Peki, e okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav sonucu sorgulama ekranı…

Ara tatil öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri 1. Dönem sınav sonuçlarını sorgulama başladı. e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden aileler öğrencilerin devamsızlık bilgisi, ders ve sınav notları, ders programı gibi konuların detaylarını öğrenebiliyor. Peki, e okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi giriş ekranı ile ilkokul, ortaokul ve lise 1 dönem sınav sonuçlarını sorgulama…

E OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm adımları eksiksiz yapmanız durumunda takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve gibi birçok bilgiye bu sistem üzerinden ulaşmak mümkün.

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