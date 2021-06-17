e okul karne notu öğrenme 2021! Dijital karne ne zaman verilecek? mebbis giriş sayfası üzerinden karne sorgulama…

e okul karne notu görüntüleme sürecinin nasıl yapılacağına dair sorgulamalar başladı. Öğrenciler karnelerini 18 Haziran’da e-Okul üzerinden öğrenciler görüntüleyebilecek. Karnelerini nasıl görüntüleyeceğini bilmeyenler 18 Haziran tarihine kısa bir süre kala karne notu öğrenme ve sorgulama hakkında araştırmaya yapıyor. Peki karne notu e- okuldan nasıl görüntülenir 2021?

2020-2021 eğitim öğretim yıl 2 Temmuz’da sona eriyor, karneler ise dijital olarak 18 Haziran’da verilecek. Öğrenciler ve veliler ise karne notlarını ise 18 Haziran tarihinde e-Okul üzerinden görebilecek. Peki, Dijital karne ne zaman verilecek? mebbis giriş sayfası üzerinden karne sorgulama ve e okul karne notu öğrenme…

E OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

e-Okul üzerinden karne notu görüntülemek için önce e-Okul sistemine giriş yapın, e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra da açılan ekranda sol alt köşede yer alan "e-Karne" kısmına tıklatın. Bu yolu takip ederek e okul üzerinden karne notunu görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA!