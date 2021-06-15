E okul karne notları 2021 nasıl bakılır? E-okul VBS girişiyle 2021 karne notu öğrenme (e okul karne notları 2021)

e Okul üzerinden karne notları nasıl bakılır? Koronavirüs nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan öğrenciler sabırsızlık karne notlarını öğrenmeye çalışıyor. Öğrenciler karne notlarını e okul üzerinden öğrenebilecek. Dijital olarak karnelerine erişecek olan öğrenciler karne notlarını e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebilecek.

e Okul giriş sistemi üzerinden sınav, not ve devamsızlık durumu sorgulanabiliyor. e Okul VBS ile velilerin öğrencilerinin durumu yakından takip edebiliyor. Karne heyecanı şimdi e-Okul'da erişebilecek karne notlarıyla yaşanacak. E okul karne notları 2021 nasıl bakılır? E-okul VBS girişiyle 2021 karne notu öğrenme

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL KARNE NOTLARI ÖĞRENME

Öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları istenilene alana girildikten sonra bu alanın yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazılır ve ardından “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye girilir.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz. Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak.