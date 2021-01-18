E okul karne notları 2021 giriş ekranı! Karne notları nasıl verilecek? E Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden karne notu öğrenme ve sorgulama…

Karne notları nasıl verilecek? Koronavirüs nedeniyle eğitimine uzaktan devam eden öğrenciler karna notlarını sorgulama başladı. Birinci dönemin bitimine ara tatilin başlamasına sayılı günler kala karne notları hesaplama işlemleri hakkındaki aramalar arttı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne notlarına ilişkin yaptığı son açıklamada, karneler dijital ortamda verileceğini açıklamıştı. E Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden karne notu sorgulama, hesaplama ve öğrenme…

MEB yaptığı son açıklamaya göre uzaktan eğitim sürecinde sınavların düzenli olarak yapılamamasına bağlı olarak öğrencilerin karne notları işlenirken farklı kriterler baz alınacak. İsteyen velilerin okul müdürlüklerine başvurarak karne notlarının kullanılmasını talep edebilecek. Ara tatil öncesinde ise öğrenciler karne notu sorgulama ve ortalama hesaplama araştırmalarını hızlandırdı. E Okul girişi ile karne notları nasıl öğrenilir? E okul karne notları hakkındaki merak edilenler…

Karne notları nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

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E-karne nasıl görüntülenir?

Öğrencilere dijital olarak verilecek e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-okul karne notu hesaplama

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.