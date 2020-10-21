e Nabız grip aşısı listesi nasıl sorgulanır? e nabız sistemi ile 2020 grip aşısı listesini öğrenme (e nabız giriş yap)

Sağlık Bakanlığı grip aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, tüm dünyada aşı kapasitesinin sınırlı olduğu ve bu nedenle de aşının risk durumuna göre kademeli yapılacağı duyuruldu. Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise bu yıl değişmedi, 72,64 lira olarak belirlendi. İşte e nabız grip aşısı sorgulama…

Corona virüsü salgını nedeniyle grip aşısına olan talep artınca, aşının riskli gruptaki hastalığa sahip vatandaşlar için yeterli olup olmayacağı konusu endişesi yaşandı. Bu endişeye bağlı olarak sistemde değişikliğe gidildi ve grip aşısı önceliği riskli guruplara verildi. Riskli gruplar ise e-Nabız sistemine yüklendi. İşte e nabız grip aşısı sorgulama…

Türkiye Eczacılar Birliği'nden alınan bilgiye göre yaklaşık 1 milyon 300 bin aşı Türkiye'ye getirildi. Aşılar depolara ise pazartesiden itibaren dağıtıldı. Aşılar önce eczanelere ve aile sağlığı merkezlerine dağıtılacak. e-Nabız sisteminde yüksek riskli ifadesini gören kişiler aile sağlığı merkezlerine gidip aşılarını yaptırabilecek.

AŞI KADEMELİ BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

E-NABIZ AŞI LİSTESİ 2020: SİSTEMİNDEN KONTROL EDİN

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.

YÜKSEK RİSK GRUBU NASIL ANLAŞILACAK?

e-Nabız uygulamasında kişilerin daha önce yer alan hastalıklarıyla ilgili bütün bilgiler toparlanmış olacak. Özellikle kalp rahatsızlığı, böbrek yetmezliği gibi durumlar çok yüksek riskli gruplar olarak biliniyor. Yine çocuklar ve hamileler de yüksek riskli grup da yer alacaklar.

AŞI LİSTESİ e-NABIZ ŞİFRESİ VEYA e-DEVLET ŞİFRESİYLE ÖĞRENİLEBİLİR

Aile sağlığı merkezlerinde büyük bir yığılmanın önlenmesi için kişiler öncelikle e-Nabız sisteminden yüksek riskli grupta olup olmadıklarına bakabilecekler. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.

E NABIZ GRİP AŞISI SORGULAMA