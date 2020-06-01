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E nabız açılmıyor, çöktü mü? E nabıza neden girilmiyor?

01 Haziran 2020 Pazartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 17:48

Kronik hastalıkların sorgulamasının yapıldığı e-Nabız sistemine sabahtan bu yana erişim sağlanamıyor. E-nabız sistemine erişimin sağlamamasının ardından, vatandaşlar arama motorlarına yöneldi ve E nabıza neden girilmiyor? E-nabız neden açılmıyor, çöktü mü? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte e nabız hakkında merak edilenler…


E nabız çöktü. Corona virüsü kapsamında uzaktan eğitim ve esnek çalışma sistemine geçen kamu personeli 1 Haziran itibariyle normal mesaiye geri döndü. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen genelgede kronik hastalığa sahip olanlar ile hamile olan vatandaşların idari izinleri devam edecek. 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, sadece Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalıklara sahip personel idari izinli sayılacak. İzinli sayılacak kronik hastalıkların listesinin e nabız üzerinden yayınlanmasıyla aşırı yoğunluk oldu. Peki, e-nabıza ne zaman girilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKLI ÇÖZÜM HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabı üzerinden verilen cevapta, ‘’Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların e-Nabız portalı üzerinden idari izin belgelerini talep etmeleri nedeniyle sistemde yoğunluk oluşmuştur. Gün içerisinde yapılacak güncelleme sonrasında e-Nabız sistemine erişim sağlanacaktır.’’ Denildi.

 

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