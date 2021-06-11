Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.
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- e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi
e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi
11 Haziran 2021 Cuma - 17:49 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 17:49
İnaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.
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