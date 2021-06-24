E kurs modülü başvuru ve öğrenci girişi! DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır, e-kurs.eba.gov.tr'ye giriş aşamaları?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde destek olmak amacıyla okullarda verilmesi planlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular 27 Haziran'da sona eriyor. Peki, DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır, e-kurs.eba.gov.tr ye nasıl giriş yapılır? E-kurs başvuru ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre 21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır, e-kurs.eba.gov.tr ye nasıl giriş yapılır? E kurs başvuru ekranı…

DYK KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurslar 5 Temmuz'da başlayacak, 27 Ağustos'ta sona erecek.

E- KURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır. Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır. Yukarıda bulunan linkte;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

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