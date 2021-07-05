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E-kayıt sorgulama! MEB açıkladı: 1. ve 5. sınıflar için e-kayıt işlemleri tamamlandı!

E-kayıt sorgulama! MEB açıkladı: 1. ve 5. sınıflar için e-kayıt işlemleri tamamlandı!