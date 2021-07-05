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E-kayıt sorgulama! MEB açıkladı: 1. ve 5. sınıflar için e-kayıt işlemleri tamamlandı!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:41 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 14:49

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim döneminde ilkokul birinci sınıfı ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak için e-kayıt açıklaması yaptı. olan öğrenciler hakkında son dakika açıklaması yapıldı. MEB, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığı ve e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği kaydedildi.


Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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