E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı

Adalet Bakanlığı’nca, emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısının 915’e çıktığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-duruşma uygulaması, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 15 Eylül 2020'de hayata geçirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de yakından takip ettiği uygulamayla özellikle Covid-19 salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçildi.

Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

25 BİN 705 E-DURUŞMA YAPILDI

Ankara, Ankara Batı, İstanbul , İstanbul Anadolu , Bakırköy, Gaziosmanpaşa , Büyükçekmece, Beykoz Silivri , Çatalca, Şile ve Adalar adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan e-duruşma, diğer 28 büyükşehirdeki adliyelerde de İcra Hukuk, Tüketici ve Kadastro mahkemelerinde yapılabiliyor. E-duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 142 asliye hukuk, 93 sulh hukuk, 107 aile, 184 iş, 56 asliye ticaret, 11 fikri ve sınai haklar mahkemesi olmak üzere toplam 915 mahkemede uygulanabiliyor. E-duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 25 bin 705 duruşma gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı’nca yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşmanın 2022 yılı sonunda ülke genelindeki tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.