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e-Duruşma açıklaması! 535 mahkemede uygulanıyor

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 12:26 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:26

Adalet Bakanlığı'nca hayata geçirilen e-Duruşma uygulaması, Kovid-19 salgını sürecinde avukatlara emek ve zaman tasarrufu ile kolaylık sağlıyor.


Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen e-Duruşma sistemi, 15  Eylül 2020'den bu yana teknik altyapısı hazır hale getirilen 535 mahkemede uygulanıyor.
 
Yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasına olanak tanıyan  uygulama, zaman ile emek tasarrufunun yanı sıra salgın sürecinde mahkemelerde  oluşabilecek yoğunlukların da önlenmesini sağlıyor.
 
E-duruşma, ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 49  asliye hukuk, 36 sulh hukuk, 40 aile, 86 iş, 8 asliye ticaret ile 4 fikri ve  sınai haklar hukuk mahkemesinde uygulanıyor.
 
Avukatların görüşleri
 
Sistemi kullanan avukatlar, AA muhabirine uygulamanın getirdiği  yenilikleri ve Kovid-19 salgını sürecinde sağladığı kolaylıkları anlattı.
  
Avukat Emrah Genç, uygulamanın hem zamandan tasarruf edilmesini  sağlaması hem de insanlarla teması azaltması açısından ciddi faydalarının  olduğunu söyledi.
 
Uygulama öncesinde başka şehirdeki duruşmalara gidip konakladıklarını,  bunun en az iki güne mal olduğunu belirten Genç, şu an duruşmaya girmenin  maksimum iki saat gibi zaman aldığını ifade etti.
 
Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Avukatların işini ciddi anlamda kolaylaştıran bir uygulama. Özellikle  Kovid-19 döneminde seyahat etme zorunluluğumuzu ortadan kaldıran ve insanlarla  temasımızı azaltan bir uygulama. Aksi takdirde uçağa binerek başka şehre gidiyor,  orada bir otelde konaklıyor, duruşmaya giriyor ve geri dönüyorduk. Haliyle çok  sayıda kişiyle temas ediyorduk. Şimdi, kimseyle temas kurmadan ofisimizden  duruşmaya girip işimizi görüyoruz."
 
Kovid-19 salgınının e-Duruşma sürecinin yaygınlaştırılmasını  hızlandırdığına ve sürece olumlu etkisinin olduğuna işaret eden Genç,"Bakanlığın  bu anlamda bir planı vardı ama oluşan zorunluluk karşısında bu hızlanmış oldu."  dedi.
 
 "Zamanımızdan tasarruf etmeyi sağladı"
 
Avukat Mustafa Tolga Tümoğlu da e-Duruşma uygulamasını ofisteki diğer  arkadaşlarıyla sıklıkla kullandıklarını söyledi.
 
Aynı gün içinde Türkiye'nin birçok yerinde duruşmalarının olduğunu  belirten Tümoğlu, şöyle devam etti:
 
  "Aslında e-Duruşma uygulaması gelmeden önce yoğun duruşma günleri  bizim için çok zor geçiyordu. Ofisimizden bazı arkadaşlar, bazen beş dakika bile  sürmeyen bir duruşma için şehir dışına gidiyor, saatlerce yol çekebiliyordu.  e-Duruşma uygulaması, bize zamanımızdan tasarruf etmeyi sağladı."
 
Tümoğlu, e-Duruşma'nın sağlıklarını korumaları noktasında da önemli  olduğuna işaret ederek, "Şöyle bir dönemde adliyelerin yoğunluğu içinde insanın  kendini koruması bayağı zor oluyor. O yüzden e-Duruşma uygulamasının böyle bir  dönemde yaygınlaşması, bize sağlığımızı koruma imkanı da verdi açıkçası." dedi.
Zaman zaman uygulamayla ilgili teknik sıkıntılar yaşanabildiğini ancak  Bakanlığın bununla ilgili avukatların görüşlerini aldığını ve uygulamayı  iyileştirmek için adımlar attığını söyleyen Tümoğlu, şunları dile getirdi:
 
  
"Örneğin, geçen hafta Bakanlıktan bir hakim bizi arayarak e-Duruşma  ile ilgili görüşlerimizi, aksaklık yaşayıp yaşamadığımızı sordu. Açıkçası,  Bakanlık nezdinde bunun takip ediliyor olması ve bizim gibi meslektaşların  görüşlerinin dikkate alınıyor olması bizim için kıymetli."
 
Uygulama nasıl kullanılıyor?
 
Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat  Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi  gönderiyor.
 
 Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya  video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale  getirmesiyle başlıyor.
 
Mahkemelere bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan  bağlanılabiliyor.
 
Sistem ile hakim, savcı, avukat ile personel için zaman ve emek  tasarrufu sağlanması ve yargılamaların daha adil ve makul sürede tamamlanması  hedefleniyor.
 
  
 

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