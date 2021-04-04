e-Duruşma açıklaması! 535 mahkemede uygulanıyor

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen e-Duruşma sistemi, 15 Eylül 2020'den bu yana teknik altyapısı hazır hale getirilen 535 mahkemede uygulanıyor.

Yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasına olanak tanıyan uygulama, zaman ile emek tasarrufunun yanı sıra salgın sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların da önlenmesini sağlıyor.

E-duruşma, ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 49 asliye hukuk, 36 sulh hukuk, 40 aile, 86 iş, 8 asliye ticaret ile 4 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde uygulanıyor.

Avukatların görüşleri

Sistemi kullanan avukatlar, AA muhabirine uygulamanın getirdiği yenilikleri ve Kovid-19 salgını sürecinde sağladığı kolaylıkları anlattı.

Avukat Emrah Genç, uygulamanın hem zamandan tasarruf edilmesini sağlaması hem de insanlarla teması azaltması açısından ciddi faydalarının olduğunu söyledi.

Uygulama öncesinde başka şehirdeki duruşmalara gidip konakladıklarını, bunun en az iki güne mal olduğunu belirten Genç, şu an duruşmaya girmenin maksimum iki saat gibi zaman aldığını ifade etti.

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukatların işini ciddi anlamda kolaylaştıran bir uygulama. Özellikle Kovid-19 döneminde seyahat etme zorunluluğumuzu ortadan kaldıran ve insanlarla temasımızı azaltan bir uygulama. Aksi takdirde uçağa binerek başka şehre gidiyor, orada bir otelde konaklıyor, duruşmaya giriyor ve geri dönüyorduk. Haliyle çok sayıda kişiyle temas ediyorduk. Şimdi, kimseyle temas kurmadan ofisimizden duruşmaya girip işimizi görüyoruz."

Kovid-19 salgınının e-Duruşma sürecinin yaygınlaştırılmasını hızlandırdığına ve sürece olumlu etkisinin olduğuna işaret eden Genç,"Bakanlığın bu anlamda bir planı vardı ama oluşan zorunluluk karşısında bu hızlanmış oldu." dedi.

"Zamanımızdan tasarruf etmeyi sağladı"

Avukat Mustafa Tolga Tümoğlu da e-Duruşma uygulamasını ofisteki diğer arkadaşlarıyla sıklıkla kullandıklarını söyledi.

Aynı gün içinde Türkiye'nin birçok yerinde duruşmalarının olduğunu belirten Tümoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında e-Duruşma uygulaması gelmeden önce yoğun duruşma günleri bizim için çok zor geçiyordu. Ofisimizden bazı arkadaşlar, bazen beş dakika bile sürmeyen bir duruşma için şehir dışına gidiyor, saatlerce yol çekebiliyordu. e-Duruşma uygulaması, bize zamanımızdan tasarruf etmeyi sağladı."

Tümoğlu, e-Duruşma'nın sağlıklarını korumaları noktasında da önemli olduğuna işaret ederek, "Şöyle bir dönemde adliyelerin yoğunluğu içinde insanın kendini koruması bayağı zor oluyor. O yüzden e-Duruşma uygulamasının böyle bir dönemde yaygınlaşması, bize sağlığımızı koruma imkanı da verdi açıkçası." dedi.

Zaman zaman uygulamayla ilgili teknik sıkıntılar yaşanabildiğini ancak Bakanlığın bununla ilgili avukatların görüşlerini aldığını ve uygulamayı iyileştirmek için adımlar attığını söyleyen Tümoğlu, şunları dile getirdi:

"Örneğin, geçen hafta Bakanlıktan bir hakim bizi arayarak e-Duruşma ile ilgili görüşlerimizi, aksaklık yaşayıp yaşamadığımızı sordu. Açıkçası, Bakanlık nezdinde bunun takip ediliyor olması ve bizim gibi meslektaşların görüşlerinin dikkate alınıyor olması bizim için kıymetli."

Uygulama nasıl kullanılıyor?

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

Mahkemelere bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliyor.

Sistem ile hakim, savcı, avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlanması ve yargılamaların daha adil ve makul sürede tamamlanması hedefleniyor.