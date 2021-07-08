e-Doğum Projesi kapsamında 60 bin 578 bebeğin nüfus kaydı tescil edildi

e-Doğum Projesi kapsamında bugüne kadar 60 bin 578 bebeğin nüfus kaydı doğduğu sağlık kuruluşu tarafından tescil edildi. e-Doğum uygulaması ile yeni doğan bebeğin nüfus kaydı doğduğu sağlık kuruluşu tarafından yapılıyor ve kimliği ailesinin adresine gönderiliyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan e-Doğum Projesi kapsamında doğum olaylarının elektronik ortamda nüfus kütüklerine tescil edilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. e-Doğum uygulaması ile yeni doğan bebeğin nüfus kaydı doğduğu sağlık kuruluşu tarafından yapılıyor ve kimliği ailesinin adresine gönderiliyor.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkân sağlanmıştı. Düzenleme sayesinde sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve isimleri belirlenen bebeklerin doğum bildirimi, nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılıyor.

YENİ DOĞAN BEBEKLERİN KİMLİK KARTLARI ÜCRETSİZ OLARAK ADRESLERİNE GÖNDERİLİYOR

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Doğum üzerinden doğum bildirimi yapılabilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı ve evli olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep edilmesi gerekiyor. Doğum tescili sağlık kuruluşlarında yapılan bebekler nüfus kayıtlarına tescil ediliyor, adres kaydı oluşturuluyor ve T.C. kimlik kartı başvurusu oluşturularak ailelerinin adreslerine gönderiliyor.

81 İLDE 210 SAĞLIK KURULUŞU YETKİLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sağlık kuruluşu personellerine verilen eğitim ler sonucu 81 il de toplam 210 sağlık kuruluşu yetkilendirildi ve bugüne kadar 60.578 doğum tescil işlemi sağlık kuruluşları tarafından tescil edildi. İlerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tüm sağlık kuruluşlarında e- Doğum uygulamasına geçilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama ile birlikte bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılarak vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırıldı.