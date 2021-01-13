E devletten koronavirüs aşı randevusu alma! Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden randevu alınacak!

Çin'in Sinovac firmasında üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS.GOV.TR üzerinden aşı randevusu alma…

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı. Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.

Aşı programında sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlar ilk sırada

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

Sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar aşılanacak

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek.

Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.

'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşı randevusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." ifadesini kullandı