E devletten çalışma izin belgesi alma ekranı! Çalışma muafiyet izin belgesi alamıyorum ne yapmalıyım?

Milyonlarca çalışan tam kapanma döneminde çalışma izin belgesi konusunda araştırmalarına devam ediyor. Hafta sonu nedeniyle bugün pek çok kişi evlerde. Ancak yarın işe gitmek isteyen pek çok kişi de İçişleri Bakanlığı'nın başvuru sisteminden çalışma izin belgesi almak istiyor. Ancak, yoğunluk nedeniyle sistemde ara ara sorunlar yaşanıyor. Pek çok kişi de, "Çalıştığınız şirket adres bilgisine ulaşılamadı veya çalıştığınız şirket muafiyet kapsamında değil. Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Çalışma izin belgesi alamıyorum" gibi konuları sıklıkla arama motoru üzerinden araştırıyor. Peki, E devletten çalışma izin belgesi alma ekranı açıldı mı? İçişleri Bakanlığı e başvuru ile çalışma izni nasıl alınır? Çalışma muafiyet izin belgesi alamıyorum ne yapmalıyım diyenlere işte çalışma izin belgesi e devlet giriş ekranı ve çalışma izin belgesi alma şartları...

Çalışma izin belgesi almak ve tam kapanma sürecinde işlerine devam etmek isteyen milyonlarca çalışan İçişleri Bakanlığı'nın e-devlet çalışma izin belgesi modülünden araştırmaları sürdürüyor. Çalışma izin belgesi alma ekranında yaşanan yoğunluk nedeniyle pek çok kişi "Çalıştığınız şirket adres bilgisine ulaşılamadı veya çalıştığınız şirket muafiyet kapsamında değil. Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Çalışma izin belgesi alamıyorum" gibi konularını nasıl çözümleyeceğini arama motorlarında aratıyor. Yoğunluk nedeniyle sistemde sorun yaşanıyor. Peki, E devletten çalışma izin belgesi alma ekranı açıldı mı? İçişleri Bakanlığı e başvuru ile çalışma izni nasıl alınır? Çalışma muafiyet izin belgesi alamıyorum ne yapmalıyım diyenlere işte çalışma izin belgesi e devlet giriş ekranı ve çalışma izin belgesi alma şartları...

Tam kapanma sürecinde muafiyeti olan çalışanlarla ilgili denetimler sıkı bir şekilde sürüyor. Kolluk kuvvetleri 2 Mayıs'a kadar elle doldurulan izin belgelerini fotoğraf ile sisteme yüklüyor. İçişleri Bakanlığı, tespit halinde usulsüz belge düzenleyenlere ceza uygulanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiğini, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı ya da yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor. Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.

ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi'nde şu detaylar yer aldı:

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.