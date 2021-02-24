E-devlet ve MHRS online Covid-19 aşı randevusu alma! Aşı randevusu nasıl alınır? (MHRS randevu al)

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı, aşı yaptırmak isteyenler tarafından araştırıyor. Covid-19 aşısı randevusu Alo 182 canlı operatörlerden, mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr web siteleri ya da MHRS ve e-Nabiz mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Sırası gelip aşı hakkı tanınan kişiler aşı randevusunun nasıl alındığını sorguluyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet ve MHRS online ekran üzerinden Covid-19 aşı randevusu alma!

Aşı randevu sistemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüs aşı randevusunu almak isteyenler e-Nabız ve MHRS giriş ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aşılarını henüz olmayanlar randevuların nasıl alınacağını araştırıyor. Covid-19 aşı randevusu aynı zamanda 182 hattı üzerinden de alınabiliyor. İşte MHRS aşı randevusu alma işlemi ve detaylar…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

"mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.



Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.



AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCELİKLE AŞININ TANINIP TANINMAMASI KONTROL EDİLMELİ

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Vatandaşlar, Covid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek.

Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

Hastanelerde yapılacak Covid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak.

Covid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Bu sistemler üzerinden aşılananların durumu da “aşılama mobil uygulama” üzerinden takip edilecek.