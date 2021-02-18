e-Devlet üzerinden yapılacak! Yüzde 40 ve üzeri...

Değişikliğe göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olduğunu engelli raporuyla belgeleyen üyelerden üyelik ödentisi alınmayacak.

Genel kurula çağrı ve toplanmasında, askı süresince delegelerin itirazları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hâkime şahsen yapılacak.

İŞTE KARARIN DETAYLARI

MADDE 1 – 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde Oda bünyesindeki mühendislik dallarının lisans eğitimini veren kurumlardan verilen diplomaların, diplomayı veren kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretini veya aynı kurumlarca onaylanmış geçici mezuniyet belgelerini, kurumun basılı diploma vermediği durumda e-Devlet üzerinden alınan lisans diplomalarını ya da mezuniyet belgelerini, yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olunması durumunda Yükseköğretim Kurulundan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini Odaya verir. Lisans eğitimi diploması ayrıca e-Devlet üzerinden alınan belge ile de doğrulanabilir. Üyelik kaydında Oda tarafından gerçekliği doğrulanmış lisans diploması ya da mezuniyet belgesi esastır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Askı süresince delegelerin itirazları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hâkime şahsen yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “Kurulu olağanüstü durumlarda karar almak” ibaresi “Kurulunun olağanüstü durumlarda karar almasını sağlamak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelik ödentisi alınmayacak durumlar

MADDE 102 – (1) Belgelemeleri ve bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla;

a) Emekli ya da maluliyet aylığı alıp çalışmayan üyelerden,

b) İşsiz üyelerden işsiz olduğu dönem için,

c) Engel oranı %40 ve üzeri olduğunu engelli raporuyla belgeleyen üyelerden,

üyelik ödentisi alınmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.