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e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Güzel haber...

AA |  20 Aralık 2020 Pazar - 15:34 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 15:41

Evi olan herkesi ilgilendiriyor. e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy yaptığı açıklamada bu yıl e-devlet üzerinden sundukları hizmetlere yenilerini eklediklerini belirterek, "Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahipleri, artık kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına iletebiliyor. Ayrıca, deprem sonrasında çağrı merkezi, IVR, web sitesi gibi ihbar kanallarının yanında e-devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde bulunabiliyor. İzmir depreminin ardından da bu kanaldan hasar ihbarı aldık ve sigortalılarımıza kolaylık sağlamış olduk." diye konuştu.


Sigortacılık ve Özel Emeklilik  Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türk Reasürans'ın  yönetiminde kasım ayı itibarıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) hasar  ödeme gücünün 40 milyar TL'ye yükseltildiğini belirterek, "DASK, tüm planlarını  olası İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yapıyor. Depreme hazır olmak  için DASK'ın operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar  gerçekleştiriliyor." dedi. 
 
 
SEDDK Başkanı Gürsoy, DASK'ın faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine  değerlendirmede bulundu.
 
Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "Sabah 35. Yıl Sektör  Buluşmaları" etkinliğinde DASK'ın hasar yönetimi performansını çok başarılı  bulduğunu, afet hasarlarının sigortayla finansmanı noktasında hayata geçirilen  DASK'ın, diğer ülkelere de örnek teşkil eden bir kurum olduğunu, ayrıca kurulduğu  günden itibaren üzerine düşen yükümlülükleri en iyi şekilde karşılamaya çalışan  DASK'ın, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrasında hasar tespit  çalışmalarını hızla sonuçlandırıp tazminat ödemelerine başladığını bildirdi.
 
Kurumun bu başarılarının ve özverili çalışmalarının Bakan Elvan  nezdinde de takdir edilmesinden büyük onur duyduklarını ifade eden Gürsoy,  sigorta sektörü olarak Türkiye'ye ve millete fayda sağlama hedefiyle çalışmalara  devam ettiklerini söyledi.
 
Gürsoy, SEDDK olarak söz konusu depremin ardından bölgeyi bizzat  ziyaret ettiklerini ve bölgedeki çalışmaları yerinde izlediklerini aktararak,  DASK'ın yöneticilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını,  eksperlerle temasta bulunarak hasar tespit işlemlerinin en hızlı şekilde  tamamlanması noktasındaki ihtiyaçları dinlediklerini, sürecin ilk günden itibaren  çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve bu başarıdan sektör adına gurur  duyduklarını kaydetti.
 
 "e-devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde bulunulabiliyor"
 
Türker Gürsoy, 2020 yılında 2 büyük deprem yaşandığını, 24 Ocak'ta  Elazığ'da ve 30 Ekim'de İzmir'de çevre illeri de etkileyen depremler olduğunu  anımsatarak, DASK olarak depremlerden sonra hızla sahaya inerek hasar tespit  çalışmalarını başlatmaya ve tazminat ödemelerini yaparak depremden mağdur olan  vatandaşların yanında olmaya önem verdiklerini söyledi.
 
Her depremde edindikleri deneyimlerle hizmetlere yenilerini eklemeyi  de sürdürdüklerini ifade eden Gürsoy, "İzmir depreminin ardından ilk kez 2 farklı  noktada hizmete açtığımız DASK iletişim merkezleri ile hem sahadaki çalışmaların  koordinasyonunu sağladık hem de sigortalılarımızın sorularını yanıtladık." dedi.
 
Bu yıl e-devlet üzerinden sundukları hizmetlere yenilerini  eklediklerini belirten Gürsoy, "Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahipleri, artık  kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden  görüntüleyebiliyor ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına  iletebiliyor. Ayrıca, deprem sonrasında çağrı merkezi, IVR, web sitesi gibi ihbar  kanallarının yanında e-devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde  bulunabiliyor. İzmir depreminin ardından da bu kanaldan hasar ihbarı aldık ve  sigortalılarımıza kolaylık sağlamış olduk." diye konuştu.
 
Gürsoy, bu yıl DASK için önemli gündemlerden birinin de teknik  işleticiliğinin ağustos ayında Türk Reasürans'a devri olduğunu hatırlatarak,  "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın şirketi olarak kurulan Türk Reasürans, özellikle  reasürans anlamındaki yenilikçi bakış açısını, mevcuttaki tecrübeler ile  birleştirerek Kurumu ile yürüttüğü interaktif yönetim anlayışıyla birçok yeniliğe  imza atmış ve atmaktadır." dedi.
 
"İzmir depreminden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi'nde günlük poliçe  üretimi yüzde 118 arttı"
 
SEDDK Başkanı Gürsoy, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde depremin ardından  Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide çok ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak,  şunları kaydetti:
 "30 Ekim verilerine göre, Ege Bölgesi'nde DASK sigortalılık oranı  yüzde 54 seviyesindeydi. Depremden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi'nde günlük  poliçe üretimi yüzde 118 artış gösterdi. Şu anda da deprem öncesine göre günlük  yüzde 8 artış ile devam ediyor. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem  Sigortalı konut sayısı 635 binden 686 bine ve sigortalılık oranı yüzde 61'e  yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5  düzeyindeyken, depremden hemen sonra bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar  yükseldi. Ancak önceki deneyimlerimizden biliyoruz ki her depremden sonra Zorunlu  Deprem Sigortası'na olan talep artsa da kısa bir süre sonra deprem öncesindeki  seviyelerine iniyor. Biz bu nedenle Türk Reasürans'ın yenilikçi projeleriyle  sigortalılık oranını artırmak ve ülkedeki tüm konutları teminat altına almak  amacıyla bilinci artırma hedefiyle yapılan çalışmaları takdir ile izliyor ve  destekliyoruz."
 
  
DASK, İzmir depreminin ardından 190 milyon TL, Elazığ depreminin  ardından 240 milyon TL ödeme yaptı
 
DASK olarak İzmir depreminin hemen ardından bölgeye geldiklerini ifade  eden Gürsoy, depremden sonraki ilk günde eksperlerin sahaya çıktığını ve 3. günde  ilk ödemeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.
 
Gürsoy, o günden bu yana da hasar ihbarlarını en kısa sürede  sonuçlandırmak için aralıksız çalıştıklarını aktararak, "İzmir depreminde, bugüne  kadar toplam 23 bin 500 hasar ihbarı alındı ve sonuçlanan dosyalar için de 190  milyon TL ödeme yapıldı. Kalan dosyaları da en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve  ödemeleri tamamlamak için zorlu pandemi şartlarına rağmen aralıksız çalışmaya  devam ediliyor. 24 Ocak'ta gerçekleşen Elazığ merkezli deprem için 240 milyon TL  ödeme yapılmıştı. İzmir depreminden sonra yapılan ödemelerle de birlikte DASK'ın  kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı 630 milyon TL'ye  ulaştı." şeklinde konuştu.
 
Bugün Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısının 10  milyonu aşarken sigortalılık oranının yüzde 57 düzeyinde olduğunu bildiren  Gürsoy, "DASK olarak önceki deneyimlerimizden de biliyoruz ki deprem geçirmiş  illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. Bu yıl 24 Ocak'ta gerçekleşen  Elazığ merkezli depremde, Elazığ'ın sigortalılık oranı yüzde 35 civarındayken  bugün bu oranın yüzde 51'e ve Malatya'da sigortalılık oranının yüzde 38'den yüzde  51'e yükseldiği görülüyor. Bahsettiğim gibi 30 Ekim'de yaşanan İzmir depreminin  de sigortalılık oranına aynı şekilde etkisi oldu." dedi.
 
Gürsoy, yılın sonuna yaklaşılan bugünlerde sigortalılık oranlarına  bölgesel bazda bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nin yüzde 68'lik sigortalılık  oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranlarının Ege Bölgesi'nde yüzde  57, İç Anadolu'da yüzde 53, Doğu Anadolu'da yüzde 50, Akdeniz'de yüzde 49,  Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 45'ler düzeyinde seyrettiğini söyledi.
 
Gürsoy, yeni Türk Reasürans yönetiminde yüzde 100 sigortalılık  hedefine ulaşmak amacıyla ülke genelinde birçok projenin hayata geçirilmesi için  çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
 
 "DASK, tüm planlarını olası İstanbul depremini göz önünde  bulundurarak yapıyor"
 
DASK'ın ödeme gücü ve olası İstanbul depremine ilişkin soru üzerine  Gürsoy, DASK'ın, Zorunlu Deprem Sigortası ile bir havuz oluşturduğunu ve söz  konusu havuzun sigortacılık esaslarına göre işletildiğini belirterek, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
 "Mevcut deprem rezerv tutarımız, ülkemizde herhangi bir yerde deprem  olması durumunda o an itibarıyla ilgili depremden zarar gören ve yaşayan poliçesi  olan vatandaşlarımızındır. DASK, tüm planlarını olası İstanbul depremini göz  önünde bulundurarak yapıyor. Depreme hazır olmak için DASK'ın operasyonel ve  finansal gücünü artıracak çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Türk  Reasürans'ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla DASK'ın hasar ödeme gücü 40 milyar  TL'ye yükseltildi. Afet Yönetim Projesi kapsamında da olası bir depremde  sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve daha etkin şekilde karşılayabilmek için  güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısı kuruldu ve bu bilgi teknoloji altyapısını  en etkin şekilde kullanacak insan kaynağı ve organizasyon yapısını oluşturma  çalışmalarına devam ediliyor. Hasar tespitleri, teknolojinin imkanlarını  kullanarak mobil cihazlar üzerinden artık çok daha hızlı bir şekilde  gerçekleştirebiliyor. Hasar yönetimindeki hız ve poliçe sahibi vatandaşın  tazminatını vaktinde alması DASK'a duyulan güvenin temel unsurlarından biri."
 
 Zorunlu Deprem Sigortası için günde ortalama 44 kuruş ayırmak  yeterli oluyor
 
Türker Gürsoy, bugün Türkiye genelinde iki konuttan birinin sigortalı  olduğunu belirterek, bu oranın dünyadaki benzer modellerle kıyaslandığında çok  iyi bir oran olmakla birlikte kapsamlarına giren konutların tamamının Zorunlu  Deprem Sigortası güvencesine sahip olması için çalıştıklarını söyledi.
 
Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu, topraklarının büyük  çoğunluğunun çeşitli derecelerde deprem riski barındırdığını anlatan Gürsoy, "Bu  nedenle depreme karşı önlem almak kaçınılmaz. Depremin zamanını ve şiddetini  önceden tahmin etmek mümkün değil. Dolayısıyla depreme hazırlıklı olmamız  gerekiyor. Öncelikle deprem riskinin farkında olmalı ve depremi sadece yaşanan  afetler sonrasında hatırlamamalıyız." dedi.
 
Gürsoy, depremle mücadelenin depremden önce başlaması gerektiğini  ifade ederek, "Zorunlu Deprem Sigortası da depreme karşı alınabilecek en önemli  finansal önlemlerden biri. DASK olarak hedef, ülke genelinde depreme karşı  finansal önlem olarak Türkiye kumbarasını oluşturmak. Bunun için sadece günde  ortalama 44 kuruş ayırmak yeterli. Türkiye geneli için ortalama prim senelik 162  TL." diye konuştu.
 
 Zorunlu Deprem Sigortası bilinci kazandırılması için çeşitli  faaliyetlerde bulunuluyor
 
DASK olarak sigorta bilincinin artmasını da çok önemsediklerini  vurgulayan Gürsoy, 2000 yılından bu yana yürüttükleri projelerle sigortalılık  oranlarını artırmak üzere bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.
 
Gürsoy, 2011 yılından bu yana sürdürdükleri "Şehirler Yarışıyor,  Sigortalılar Kazanıyor" yarışması ile Türkiye'nin 81 ilinde yerel yönetimleri  Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaygınlaştırmak için yerel bilinçlendirme kampanyası  düzenlemeleri konusunda teşvik ettiklerini söyledi.
 
 2014 yılında başlattıkları DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı  Yarışması ile gelecekte binaların emanet edileceği inşaat mühendisliği  öğrencilerinde deprem bilincini artırmayı ve depreme dayanıklı bina tasarımı  becerisini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Gürsoy, "Milli Eğitim Bakanlığı  iş birliği ile hayata geçirilen 'Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem' sloganına sahip  'Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence' projemiz kapsamında da ilkokul 4.  sınıf öğrencilerine deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinci kazandırılması  için pilot çalışmalar devam ediyor. DASK olarak depremi ve depreme karşı  hazırlıklı olmanın önemini her fırsatta gündeme taşıyor, projelerimizle 7'den  77'ye herkese ulaşıyoruz." diye konuştu.
 
  
 

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