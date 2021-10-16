E-devlet'ten yapılıyor! Milyonlar şikayetçi! Arama, mesaj, e-mail...

E-devlet üzerinden yapılıyor. Milyonlarca vatandaş şikayet ediyor ama durmuyor. Reklam ve ürün satışına yönelik aramalar son dönemde telefon kullanıcıların başlıca şikâyetleri haline geldi. Günün hemen hemen her saatinde farklı numaralardan gelen bu aramalar, kullanıcıların tepkilerine yol açıyor. E-devlet üzerinden numara engelleme işlemi, bu tip aramaları bir nebze azaltsa da kesin çözüm sağlamıyor. Peki, telefon kullanıcıları ne yapmalı? Hukuki olarak ne gibi haklara sahip? Kişisel bilgilerin kimler tarafından satıldığını veya ele geçirildiğini tespit etmek mümkün mü?

Cep telefonları gündelik yaşantımızın ayrılmaz parçası konumunda. Günün önemli bir bölümünde birileriyle görüşmek ya da internete bağlanmak için cep telefonlarını kullanıyoruz. Ancak son dönemde bilinmeyen numaralardan gelen reklam içerikli aramalar nedeniyle cep telefonu kullanıcıları oldukça şikâyetçi. Bu konuyla ilgili çok sayıda şikâyet, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya tüketici dernekleri gibi mercilere ulaşıyor.

ŞİKÂYET SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLMAK ÖNEMLİ

Milliyet'ten İhsan Dindar'ın haberine göre; ürün tanıtımı veya abonelik teklifi sunan bu tip çağrıların bir bölümünü, E-devlet üzerinden engellemek mümkün. Ancak telefon kullanıcıları bu kez de farklı numaralardan benzeri çağrılarla karşı karşıya kalıyor. Üstelik de bu çağrılar ısrarlı bir şekilde günün farklı saatlerinde devam ediyor. Bu noktada telefon kullanıcıların yapması gereken en önemli şey, ilgili mercilere başvurup şikâyetçi olmak. Ancak yapılması gerekenler bununla bitmiyor. Şikâyet sonrasında mutlaka sürecin takipçisi de olmak gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çalışması doğrultusunda kurulan İleti Yönetimi Sistemi, reklam içerikli bu tür aramaları düzenleme amacıyla 2020 yılından bu yana faaliyette.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ TÜKETİCİLERİN YANINDA

İleti Yönetim Sistemi (İYS); hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, vatandaşların izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri ulusal bir veri tabanı. Böylece cep telefonu veya bilgisayar kullanıcıları, gelen aramalar ve mesajların yanı sıra maillere yönelik izinleri de görebiliyor. Dilediklerini de izin listesinden çıkarabiliyor.

Öte yandan kişisel verilerin ihlali durumunda devreye giren Kişisel Verilerin Korunması Kurulu, tüketicilerin bu konuda yaşadığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunuyor. Gelen reklam aramalarının önemli bölümünde telefon numarası ve diğer kişisel bilgilerin ele geçirilmesi, satılması ve kötüye kullanılması da söz konusu.

HUKUKİ HAKLAR SONUNA KADAR KULLANILMALI

Tüketicilerin ne yapması gerektiği konusunda ise Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, bireylerin hukuki haklarını mutlaka kullanmaları gerektiği görüşünde. İstenmeyen aramalara karşı tüketicilerin haklarının neler olduğu yönündeki sorumuza yanıt veren Koçal, İleti Yönetim Sistemi'nin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. İstenmeyen aramalara maruz kalan telefon kullanıcıları, İleti Yönetim Sistemi üzerinden bu aramalara karşı işlem yapabiliyor.

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal , "İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler" diye konuştu.

İleti Yönetim Sistemi'nin internet sayfası üzerinden yapılacak başvurularda, aramalarına izin verilen firmaların görülebileceğini vurgulayan Aziz Koçal, tüketicinin dilediği aramaları buradan engelleyebileceğini de vurguladı.

FARKLI ÇÖZÜMLER DE MEVCUT

Ancak özellikle son zamanlarda gelen şikâyetler doğrultusunda görüldüğü üzere reklam aramalarının büyük bir bölümü sürekli bir biçimde farklı numaralardan gerçekleştiriliyor. Bu tür aramaların devam etmesi durumunda ise Aziz Koçal, tüketicilere, Ticaret Bakanlığının Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden şikâyet oluşturabileceklerini hatırlattı. İstenmeyen telefon aramalarına maruz kalan tüketiciler, https://tiss.gtb.gov.tr üzerinden şikayet oluşturulabiliyor.

İstenmeyen aramalara maruz kalıp kişisel bilgilerinin başkasının eline geçtiğini öğrenen tüketicilerin bu noktada sahip oldukları bazı hukuki haklar bulunuyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dikkat çeken Aziz Koçal, atılabilecek adımları da tüketicilerle paylaştı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU BİR DİĞER ADRES

Aziz Koçal, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Kişisel verilerin izinsiz yayıldığı ya da izin verilmediği halde aranıldığı durumlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca inceleniyor.” Yapılan incelemeler sonrasında da gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Koçal, vatandaşların Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun internet sitesinde bulunan şikâyet formunu mutlaka doldurmaları gerektiğini belirtti.