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e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni dönem başladı, artık borç ve...

AA |  09 Mart 2021 Salı - 15:56 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 15:56

Bakanlıktan açıklama geldi. e-Devlet'te yeni dönem başlıyor. Vatandaşlar artık yapabilecek. Borç ve bilgilendirme hizmeti başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, tüzel kişiler adına açılan hatları, borç ve alacak bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı sağlandığını bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mobil ile sabit  hatlarda, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "borç alacak ve  iade sorgulama" hizmetini hayata geçirdiklerini anımsattı.
 
Bu sayede vatandaşların adlarına açılan hatları, borç ve alacak  bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenme imkanı kazandığını belirten Sayan,  bu hizmeti tüzel kişiliklerin de kullanabilmesi için yaptıkları çalışmaların  tamamlandığını ifade etti.
 
Sayan, artık tüzel kişilerin de "sabit hat sorgulama" hizmetinden  faydalanabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
 
"Rıza dışı bir abonelik varsa önlem alınabilecek.  'turkiye.gov.tr/bilgi-teknoloji' linkinden bu yeni hizmete ulaşarak münferiden  yetkilisi olduğunuz şirketin vergi kimlik numarasına kayıtlı tüm sabit telefon ve  internet hatlarını görüntüleyebilirsiniz. DijitalTürkiye için hayırlı olsun."
 
  
 

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