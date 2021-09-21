E-Devlet'ten sorgulanabiliyor! 15 gün süresi var! Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor...

E-Devlet'ten kontrol edilebiliyor. 15 gün içinde itiraz etmeyen para cezası ödüyor. Ehliyeti ve arabası olan milyonlarca kişiyi kapsıyor. Bilerek ya da bilmeyerek trafikte yapılan hataların bedeli cebimizden çıkıyor. Kaçak geçişte, hız veya kırmızı ışık ihlalinde elektronik denetim sistemi (EDS) tespitiyle plakaya anında ceza kesilebiliyor. Cezaları gecikme faiziyle ödememek için otokontrol şart. Ayrıca haksız bulduğunuz cezalara da itiraz edebilirsiniz...