E-Devlet'ten kontrol edin, kredi borcu olan 5 milyon kişiye büyük indirim fırsatı!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme geliyor. Yıllardır biriken faizler nedeniyle ödeyemeyenlere büyük fırsat... Yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak. Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi ile öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor! Üniversitede öğrencilik zamanlarında kullanılan öğrenim kredisinin borçları yeni yapılandırma ile küçük taksitlerle ödenebilecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Peki, Öğrenim kredisi yapılandırma ne zaman? Öğrenim kredisi yapılandırması nasıl olacak? Öğrenim kredisi yapılandırma detayları.

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor! Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, okul yıllarında hep ek kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda imdada burslar ve öğrenim kredisi yetişir. Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında yatıramadı.

30 NİSAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ BORÇLAR KAPSAMA ALINACAK!

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

İLK TAKSİT ÖDEME GÜNÜ 30 EYLÜL

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40’lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

E-DEVLET’TEN ERTELEME YAPILABİLECEK!

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

PEŞİN ÖDEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ!

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak. Yani farkın yüzde 90’ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.

2 AYDA BİR 18 TAKSİT

Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.