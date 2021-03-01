e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu harfler varsa...

Milyonları ilgilendiriyor. Pek çok kişi haberdar olmadığı için kontrol etmiyor. e-Devlet üzerinden hemen öğrenebilirsiniz. SGK hizmet dökümü ile ilgili çok önemli detay... Tüm çalışanların dikkat etmesi gerekiyor. Maaş kesintisi yaşanabilir. İnternetten SGK hizmet dökümü içine baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Burada hangi harfin yazdığı önemli. Şüpheli durumları çalışanların öğrenmesi sağlanıyor.

Son günlerde özellikle özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri yoğun bir denetim içindeler. Kuruma yanlış bilgi verilip verilmediğini araştırıyor hatta işlem yapan hastaların da bilgilerine başvuruyorlar. Bu konudaki edindiğimiz bilgileri yakında paylaşacağım. Ancak bu gün size önemli bir başka konuda bilgi vermek istiyorum.

PRİM LİSTENİZDE BAZI HARFLER GÖRÜYORSANIZ CİDDİYE ALIN

İnternetten ya da e-Devlet 'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ilme prim yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.

Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK 'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.