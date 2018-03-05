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Son dakika: E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Borcunuz çıkabilir

05 Mart 2018 Pazartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 13:33

e-Devlet’ten ya da belediyelerin web sitelerinden ‘yol harcamalarına katılma payı’ kontrolü yapın. Sizin de geçmiş yıllara ait ‘asfalt bedeli’ borcunuz çıkabilir.


Batıkent Kardelen Mahallesi 2108. Cadde sakinlerinden Murat Okumuşoğlu, “Yenimahalle Belediyesi’nin internet sitesinden online işlemler sayfama girdiğimde ‘yol harcamalarına katılım payı’ adı altında toplam 1893 TL borç tahakkuk edildiğini gördüm. Bu arada siteye girmesem, böyle bir borcun olduğundan dahi haberim olmayacak. Ne tebligat var, ne başka bir şey” diyor.
 
İLK KEZ KARŞILAŞTI
 
İnternetten, e-Devlet’e girdiğinde asfalt katılım bedeli borcu olduğunu öğrenen Yenimahalle Yakacık’tan A.T., “Yenimahalle Belediyesi’nden adıma 389 TL ‘yol harcamalarına katılım payı’ tahakkuk edilmiş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok şaşırdım. Yol yapmak, park yapmak belediyenin görevi değil mi? Vatandaştan, yaptığı yolun parasını isteyen belediye mi olur?” diye soruyor.
 
TEBLİGAT YAPILMADI
 
Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi 662 Sokak sakinleri de aynı durumdan şikâyet ediyor: “Tarafımıza daire başı 600 ila 820 TL arası (bina başına yaklaşık 8 bin ila 14 bin TL) 2012 yılına ait asfalt katılım payı borcu Çankaya Belediyesi tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Neden hâlâ tebligat yapılmıyor, insanlar bu borcu tesadüfen(internetten) mi öğrenecekler? Mağdur durumdayız.”

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