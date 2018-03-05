Son dakika: E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Borcunuz çıkabilir

e-Devlet’ten ya da belediyelerin web sitelerinden ‘yol harcamalarına katılma payı’ kontrolü yapın. Sizin de geçmiş yıllara ait ‘asfalt bedeli’ borcunuz çıkabilir.

Batıkent Kardelen Mahallesi 2108. Cadde sakinlerinden Murat Okumuşoğlu, “Yenimahalle Belediyesi’nin internet sitesinden online işlemler sayfama girdiğimde ‘yol harcamalarına katılım payı’ adı altında toplam 1893 TL borç tahakkuk edildiğini gördüm. Bu arada siteye girmesem, böyle bir borcun olduğundan dahi haberim olmayacak. Ne tebligat var, ne başka bir şey” diyor.

İLK KEZ KARŞILAŞTI

İnternetten, e-Devlet ’e girdiğinde asfalt katılım bedeli borcu olduğunu öğrenen Yenimahalle Yakacık’tan A.T., “Yenimahalle Belediyesi’nden adıma 389 TL ‘yol harcamalarına katılım payı’ tahakkuk edilmiş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok şaşırdım. Yol yapmak, park yapmak belediyenin görevi değil mi? Vatandaştan, yaptığı yolun parasını isteyen belediye mi olur?” diye soruyor.

TEBLİGAT YAPILMADI