E-Devlet'ten başvuru yapılacak! Hibe desteği, bakan duyurdu...

Bakan Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfının "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"nda konuştu.
(KOSGEB Hızlı Destek Programı) Başvurular pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek" diyen Bakan Varank, "İşletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum.Kamu üniversitelerinde 'rektör seçimi' diye yapılan, herkesin katılamadığı uygulamalar, ideolojik kamplaşmalara sebep olmaktan, üniversiteleri tek tipçi anlayışlara mahkum etmekten öteye gitmiyor. Biz bunu eski sistemde bizatihi test ettik. Üniversitelerdeki kadrolar akademik liyakate göre değil bir sonraki seçimde verilecek oylara göre dağıtılıyordu. Artık bu devir kapandı. Girişimcilik alanında temel yol haritamız olacak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz" dedi.