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E-Devlet'ten başvuru yapılacak! Hibe desteği, bakan duyurdu...

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:35 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 12:25

Destek başvuruları ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "KOSGEB destek programı için başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi.


Bakan Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfının "Özgün İyi Yönetim  Uygulamaları Forumu"nda konuştu.
(KOSGEB Hızlı Destek Programı)  Başvurular pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek" diyen Bakan Varank, "İşletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum.Kamu  üniversitelerinde 'rektör seçimi' diye yapılan, herkesin katılamadığı  uygulamalar, ideolojik kamplaşmalara sebep olmaktan, üniversiteleri tek tipçi  anlayışlara mahkum etmekten öteye gitmiyor. Biz bunu eski sistemde bizatihi test  ettik. Üniversitelerdeki kadrolar akademik liyakate göre değil bir sonraki  seçimde verilecek oylara göre dağıtılıyordu. Artık bu devir kapandı. Girişimcilik alanında temel yol haritamız olacak Ulusal Teknoloji  Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu ay içerisinde kamuoyu ile  paylaşmayı planlıyoruz" dedi. 
 

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