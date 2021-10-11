E-devlet'te yeni dönem! Milyonları kapsayan yenilik

E-devlet'te yeni özellik! E-devlet uygulamasıyla ulaşılan www.turkiye.gov.tr adresine milyonları ilgilendiren yeni bir özellik eklendi. Yeni eklenen Çalışma Hayatım özelliğiyle ne zaman emekli olacağınızın bilgisine, SGK’ya ait borçlarınıza, öğrenim belgelerinize, İŞKUR kayıtlarınıza ve tedavi bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılından itibaren e-devlet sisteminde en çok hizmet veren kamu kurumlarının başında gelmektedir. Öyle ki sadece hizmet listenizden değil, rapor sorgulamalarınıza, borç dökümünüzden, medikal malzeme hakkınıza kadar her detayı buradan sorgulayabiliyorsunuz. Bunca hizmetin yanında bir de ‘Çalışma Hayatım’da eklenince tadından yenmeyecek bir sistem çıktı karşımıza.

ARTIK EMEKLİLİK RAPORLARINIZ E-DEVLETTE!

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı... Çalışma Hayatım sistemine giriş yaptığınızda sizi ilk karşılayacak ekran emeklilik ve sigortalılık bilgileriniz oluyor. Burada sigortalılık statünüze göre emeklilik planlarınız tescilinize göre oluşturulmuş basit usulde görüşünüze sunuluyor. Tabi kurum bir takım hataların önüne geçmek için resmi belge niteliği taşımaz ibaresini de eklemeyi ihmal etmemiş.

EMEKLİLİK HARİCİ SUNULAN HİZMETLER!

Emeklilik raporunuzun haricinde çalışma hayatım bölümüne giriş yaptığınızda solda bulunan menü üzerinden SGK ’ya ait borçlarınıza, öğrenim belgelerinize, İŞKUR kayıtlarınıza ve tedavi bilgilerinize de erişebilmektesiniz. Sağlık Tedavi bölümünden diş protezi hakkınızın olup olmadığını sorgulayabildiğiniz gibi hangi tedavi için ne kadar ücret tahakkuk ettirilmiş bunları da görebilirsiniz.

İş arıyorum bölümünde İŞKUR’a kayıtlı aktif iş arayansanız müracaat ettiğiniz ilanları ve değerlendiren işletmelerin listesine erişebilirsiniz. Yapılandırma bölümünden ise mevcut yasalardan yararlanarak borç yapılandırması başvurunuzu yapabilirsiniz. (Mevcutta bulunan bir yapılandırma kanunu 6111 harici yok)

EMEKLİLİK RAPORU HATALI BİLGİ VERİYOR!

SGK’nın mevzuatı çok geniş kapsamlı olduğundan en ufak bir uygulamada bile ister istemez hatalar oluşabilmektedir. Bunu ön gören kurum raporun altına ufak puntolarla uyarı metinleri eklemiş. Ancak prim bildirilmemiş işe giriş tarihini sistem kabul ederek bazı kişilere daha erken emeklilik yaşı çıkarınca haliyle insanlar emeklilik başvurularında bulunmaya başlayacaktır.

Örnek vermek gerekirse, bir kişinin işe giriş tarihi 1.1.1985 olarak görünüyor ancak kurum bu işe girişi prim ödemesi olmadığından kabul etmiyor ve ilk prim ödemesi olan güne göre emeklilik şartlarını sayıyor. Çalışma hayatım sisteminde sizin staj girişinizi de sayıyor, prim ödemesi olmayan işe giriş bildirgenizi de sayıyor. Haliyle ortaya daha erken emeklilik yaş ve prim günü şartı tablosu çıkmış oluyor. Bakalım kurum önümüzdeki günlerde bunu revize edecek mi.