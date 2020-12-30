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e-Devlet'te yeni dönem! Artık yapılabilecek

30 Aralık 2020 Çarşamba - 14:23 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 15:02

Bakanlık harekete geçti. Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşların hayatını kolaylaştıran e-Devlet'te yeni bir dönem başladı. İsteyen o bilgiye ulaşabilecek. Alınan karekod sayesinde kimin hangi bilgiyi ne amaçla kullandığı öğrenilebilecek. Ayrıca yapılan ödemeler de güvenli bir şekilde yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli projelerde uzaktan algılama verileri ve tarama yöntemiyle elde edilen coğrafi verilerin e-Devlet Kapısı vasıtasıyla "Coğrafi Veri Satış Portalı" üzerinden paylaşıldığını bildirdi.


 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm  Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, talep edilen coğrafi verilere erişebilmesi için  e-Devlet Kapısı'nda izlenecek yolu anlattı.
 
Coğrafi Veri Satış Portalı'na, e-Devlet Kapısı üzerinden "Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" bölümünden  erişilebildiğini belirten Koç, vatandaşların ihtiyaç duyduğu coğrafi verileri,  harita üzerinden arama yaparak istedikleri bölgeye ilişkin bilgileri sipariş  edebildiklerini söyledi.
 
Sisteme üye kaydı yapıldıktan sonra, sipariş edilen verilerin  elektronik ortamda ödemesinin gerçekleştirilip internet üzerinden bilgisayara  yüklenebildiğini ifade eden Koç, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen ödeme  sisteminin tamamen güvenli olduğunu dile getirdi. Koç, "Akademisyenler,  üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler talep ettikleri bölgeye ait  verilere il, ilçe, ada, parsel bilgisiyle kolayca ulaşabilecek." dedi.
 
 Karekodlu sistem
 
"Portal üzerinden talep edilen coğrafi veriler ve görüntüler için  sistem tarafından karekod üretiliyor. Bu karekod, ürünü kimin, ne zaman ve  nereden aldığına dair bilgiler içeriyor." diyen Koç, portaldan alınan diğer kamu  kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör gibi 3'üncü  kişiler tarafından kullanılacak ürünlerin doğrulamasının talep edildiğini  vurguladı.
 
Koç, bu talepleri karşılamak için e-Devlet üzerinden sorgulama  ekranına ürünler üzerinde yer alan karekod numarası girildiğinde, ürünün  doğrulaması yapılarak Coğrafi Veri Satış Portalı'ndan kim tarafından ve ne zaman  temin edildiğine ilişkin bilgilerin görülebildiğini kaydetti.
 
  
 

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