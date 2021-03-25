e-devlet'te dev değişim! Bütünleşik hizmet, yapay zeka...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Uludağ Ekonomi Zirvesinin ilk paneli olan Kamuda Değişim Ajandası başlıklı oturumda yaptığı açıklamada, E-devlet artık Dijital Türkiye portalı olacak. Kullanımı kolaylaştırmak için e-devlette konu bazlı bütünleşik hizmetler konsepti oluşturduk. İlk olarak sahip olunan araçla başladık. Şimdi faturalar ve çalışma hayatı ile devam ediyoruz. Tek bir başlık altında ilgili tüm hizmetlere hızlıca ulaşılabiliyor. Veriden değer üretmek üzere de yapay zeka kullanmaya başlayacağız dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesinin ilk paneli Kamuda Değişim Ajandası başlığıyla yapıldı. Kamuda Değişim Ajandası oturumunda pandemiyle yaşanan benzeri görülmemiş dönüşüm ve bunun sektörler ile kamunun yeniden organize olmasındaki etkisi konuşuldu. Panelde, değişimin kamudaki önemi masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEOsu Engin Aksoyun yaptığı panele Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı.

DR. KOÇ: KAMU VERİLERİNİ ÖZEL SEKTÖRLE ELMASA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ

Panelde ilk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, kamu verisinden değer üretmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

Kömür bile doğru değerlendirildiğinde elmasa dönüşüyor. Bizler de kamu verilerini elmasa çevirmek üzere özel sektöre açmak istiyoruz. Ayrıca yeni eğitim sürecinde de dijital teknolojilere daha fazla yer vereceğiz. Siber güvenlik konusunda da Milli Eğitim Bakanlığı ile Siber Güvenlik Lisesini açtık. Dijitalleşmenin en büyük faydası, gelişmekte olan ülkelerin de artık ürün geliştirebilir hale gelmesidir.

Kamu tarafında dijitalleşmeden bahsedildiğinde hep salt teknoloji olarak bakıldığını ama asıl 3 önemli unsur olduğunu belirten Dr. Koç, Bunlar, insan, iş süreçleri ve dijital okuryazarlık. Yeni projemizle e-devleti evlere taşıyoruz. Örneğin 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız e-devlet için evlerinde destek alabiliyorlar. EBA ile de Çinden sonra eğitimi online ortama en verimli taşıyan ülke olduk. Kamudaki projelerimize baktığımızda ürünleşemediğimizi görüyoruz. Her vatandaşın kullanabileceği ürün ve hizmetler sunsak da bunların uygulama sürecinde özel sektörü kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Destek ve bakım anlamında da kamu tarafında yeterli akreditasyona sahip olmadığımızı gördük ve STKlarla bu konuda da yol haritası belirledik. 2008de kurulan e-devlet bugün 5 binin üzerinde içeriğe sahip ve 53,9 milyon insan tarafından kullanılıyor. Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa gitmesi hedefimiz vardı ve e-devlet bunun en doğru yolu oldu dedi.

E-devlet artık Dijital Türkiye portalı olacak diyen Dr. Koç, e-devletin kullanımıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

Kullanımı kolaylaştırmak için e-devlette konu bazlı bütünleşik hizmetler konsepti oluşturduk. İlk olarak sahip olunan araçla başladık. Şimdi faturalar ve çalışma hayatı ile devam ediyoruz. Tek bir başlık altında ilgili tüm hizmetlere hızlıca ulaşılabiliyor. Veriden değer üretmek üzere de yapay zeka kullanmaya başlayacağız. Devasa veri setlerimiz var ve yapay zeka ile bunları bir değere dönüştürmek istiyoruz.