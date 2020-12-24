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e-Devlet'te bu yıl 2 milyardan fazla işlem gerçekleştirildi!

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 18:11 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 18:11

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet bulunduğunu ve kullanıcı sayısının 52 milyona ulaştığını belirterek, "Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. Rakam artarak devam edecek." dedi.


Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş  birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle  hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle  Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen  toplantıda konuşan
 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali  Taha Koç, salgın sürecinde yaşanan dijitalleşmeden bahsederek,  hükümetlerin iş yapma biçimlerinin, insanların günlük aktivitelerinde dijitalin  yerinin değiştiğini söyledi. Salgınla birlikte hayatın kökten değiştiğine değinen Koç, bu süreçte  dijital altyapısı iyi olan hükümetlerin ve işletmelerin öne çıktığını bildirdi. Koç, Türkiye'de dijital dönüşüme, verimliliğe ve e-Devlet hizmetine  ilişkin soru üzerine, insanları dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre e-Devlet'i  şekillendirdiklerini anlattı.
 
  e-Devlet hizmetinin 2008'de başladığını anımsatan Koç, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
  "Sadece 22 hizmetle başlayan e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet var. 12  yılda 22'den 5 bine gelmişiz. Şu anda 700'den fazla ofis var bu sistemde.   e-Devlet hükümetin Google'u gibi. Bütün verileri topluyoruz, yapay zekayı  kullanarak siber güvenlikle birlikte e-Devlet sitesini her gün iyileştirmeye  çalışıyoruz. 52 milyon kullanıcımız var. Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon  gerçekleştirilmiş. İnsanlar otobüse binip dışarı çıkıp bir kuruluşa gitmek yerine  evlerinde otururken gerekli her şeyi yapıyorlar. Zaman kaybetmeden, herhangi bir  karbon emisyonuna neden olmadan işlemlerini yapıyorlar. 2 milyar rakamı artarak  devam edecek."    Koç, e-Devlet'in şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve verimliliği  artırdığını, bu portal sayesinde çevreden ekonomiye kadar pekçok alanda iyileşme  sağlandığını kaydederek, zaman kaybının engellendiğini, kağıt atıkların önüne  geçildiğini, karbon salınımının azaldığını anlattı.
 
  "Esnafların dijitalleşmesi ekonomi adına çok önemli"
 
Ali Taha Koç, dijital dönüşüme yönelik desteklere ve mevcut projeye  ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, bu iş birliğinden çok mutlu olduğunu  söyledi. Esnafların ekonominin belkemiği olduğunu dile getiren Koç, "Eğer  esnaflar güçlüyse ekonomi de çok daha rekabetçi ve güçlü hale gelir. İşgücü  pazarı rekabetçi hale gelir. Bu sayede gelir dağılımı adaletli olur. Esnafların  dijitalleşmesi bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla ticaret Bakanlığı ile Google  arasındaki iş birliği esnaflar için çok önemli." diye konuştu.  Koç, esnaflar için dijitalleşme konusunda en büyük sorunun finansman  olduğunu kaydederek, öncelikli olarak bulut bilişime odaklanılması gerektiğini,  bulut bilişim sayesinde çok daha uygun fiyata daha etkin ve verimli işlerin  yapılabildiğini anlattı. Esnafların dijitalleşmedeki eksikliğine değinen Koç,  esnafların bulut bilişim altyapısına yönlendirilmesinin ve bu alanda verilecek  eğitimin öneminden bahsetti.  Koç, "Esnaflarla ilgili dijital ekosistemi oluşturduk. Bu olduğunda  dayanışma ve rekabet beraberinde geliyor. Şirketler hem dayanışma hem de rekabet  içerisinde oluyor. Bu sayede verimlilik artıyor. O yüzden esnafımızın bir araya  gelmesi lazım. Hep birlikte çok büyük bir bulut bilişim altyapısında. Birlik  sayesinde çok güçlü olabiliriz." ifadelerini kullandı.
 
Yeni döneminde getirdiği değişiklikler
 
Koç, salgının ne gibi kalıcı etkilerinin olacağına dair soruya  karşılık, herkesin yeni normalden bahsettiğini belirterek, birçok işin ve hatta  eğitimin evden yürütülebildiğini söyledi.  Gayrimenkul sektöründe, işgücü piyasasında, eğitim alanında  değişiklikler yaşanacağını dile getiren Koç, dijital eğitimin salgın sonrasında  da devam edebileceğini ancak okulun sosyalleşmek için son derece uygun ve önemli  bir mekan olduğunu, bunun dijital kanallar vasıtasıyla sağlanamayacağını anlattı. Koç, salgın ve dijitalleşme sürecinin önemli sorunları da beraberinde  getirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:
  "Dijitalleşme döneminde bilgi sahipliğini nereye koyacağız?  Verilerimizi, veri sağlayacağımızı nasıl dönüştüreceğiz? Bunlar yanıt bekleyen  sorular arasında. Bu verileri kullanacaklar kimler olacak? Yapay zekadan ve veri  etiğinden bahsetmeye başladık. Neden? Çünkü yapay zeka kaynaklı teknolojiler  veriyi kullanarak belki iyi teknolojiler üretebilir hale gelecek. Aynı  teknolojiler robotik yetenekler geliştirerek, robotları sektöre konumlandırarak  iş gücünü olumsuz etkileme kapasitesine de sahip."
 
  
 

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E- DEVLET ALİ TAHA KOÇ 2 MİLYAR
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