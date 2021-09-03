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e devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları! Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama sayfası-isim listesi (İlk atama sonuçları)

e devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları! Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama sayfası-isim listesi (İlk atama sonuçları)