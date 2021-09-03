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e devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları! Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama sayfası-isim listesi (İlk atama sonuçları)
03 Eylül 2021 Cuma - 12:20 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 12:47
İlk atama sonuçları aramaları arttı. Mart ayında duyurusu yapılan 20 bin öğretmen atamasının tercih sonuçları bugün belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen törenle 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nereden öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte e devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları…
20 bin öğretmen ataması İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımıyla başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Erdoğan'ın katıldığı törende ilan edildi. İşte e devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları isim listesi e-devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde 1 saat içinde yer alacak.
E Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Sonuçları