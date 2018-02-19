E-devlet soyağacı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet giriş...

Soyağacı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet girişi nasıldır? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. E-devletin yeni sistemi soyağacı sorgulaması milyonlarca vatandaş tarafından büyük ilgi gördü ve yoğunluk yaşandı. İşte e-devlet soyağacı sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair merak edilen soruların yanıtları...
Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.
SİSTEMDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
E- Devlet'in alt-üst soy bilgisi uygulamasının açılmasının ardından büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Uygulamaya girmek isteyen vatandaşlarımız alttaki görselde çıkan uyarı ile karşılaşıyor!
"Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır.
Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz."
1.4 milyon belge
‘Alt-üst soy raporu’ sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldıktan sonra bir önceki gün sabah 08:00’a kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu. Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. 8 Şubat’ta açılan hizmet, aşırı talep nedeniyle bir sonraki gün askıya alınmıştı. Diğer e-Devlet hizmetlerinin aksamaması için yoğunluk azalınca alt-üst soy raporu hizmeti yeniden başlatıldı. Sorgulama sayfası ilk aktif yapıldığında 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.