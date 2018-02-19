E-devlet soyağacı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet giriş...

E-devlet üzerinden soyağacı sorgulama işleminin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın soyağacını öğrenmek için e-devlet sistemine giriş yapması sitenin yavaşlamasına yol açtı. İşte E-devlet soyağacı uygulamasına dair detaylar...

Soyağacı sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet girişi nasıldır? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. E-devletin yeni sistemi soyağacı sorgulaması milyonlarca vatandaş tarafından büyük ilgi gördü ve yoğunluk yaşandı. İşte e-devlet soyağacı sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair merak edilen soruların yanıtları... E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

SİSTEMDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

E- Devlet'in alt-üst soy bilgisi uygulamasının açılmasının ardından büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Uygulamaya girmek isteyen vatandaşlarımız alttaki görselde çıkan uyarı ile karşılaşıyor!

"Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır.

Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz."

1.4 milyon belge