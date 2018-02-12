E-devlet soyağacı sorgulaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılıyor. Vatandaşlar soyağaçlarını görüntüleyebilmek için E-devlet sistemine giriş yapmaya çalışıyor. Yoğunluk nedeniyle ulaşılamayan soyağacı sorgulaması ne zaman yeniden açılacak?

Gündemde en çok konuşulan ve merak edilen konuların başında e-devlet sistemi üzerinden soyağacını sorgulamak geliyor. Peki E-devlet soyağacı sorgulaması nasıl yapılır? Sistem kullanıma ne zaman açılacak? İşte tüm ayrıntılar...

E-DEVLET SORGULAMALARINA KOTA GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Habertürk’e yaptığı açıklamada, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi.

Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” dedi. Kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” dedi.

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA ASKIYA ALINMIŞTI...

08.02.2018 tarihinde saat 14:00’da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00’e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-devlet sistemine giriş yapmak için e-devlet şifresi gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT'den alınmakla birlikte şifresi olmayan vatandaşlar 'internet bankacılığı' bilgileri ile de e-devlet sistemine giriş yapabilmektedir.

E-DEVLET SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor. Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor.