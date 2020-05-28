E-devlet seyahat izni sorgulama (seyahat izni işlem sürecinde) – E-devlet seyahat izni başvurusu nasıl alınır, ne zaman sonuçlanır ve onaylanır?

E-devlet seyahat izni nasıl alınır? E-devlet seyahat izni başvuru sorgulama nasıl yapılır? soruları şehir giriş-çıkış kısıtlaması olan, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerine seyahat etmek ve bu illerden diğer şehirlere seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seyahat izni almak isteyenler iznin nasıl alındığını araştırırken, izin başvuru yapıp seyahat izni işlem sürecinde olanlar da seyahat izni sorgulamasını araştırıyor. İşte Seyahat izni alma ve Seyahat izni başvurusu sorgulama hakkında merak edilenler…

Corona virüsü salgını bulaşın hızını azaltmak için alınan önlemlerden biri olan seyahat kısıtlaması 15 ilde devam ediyor. Vefat, hastalık ve çalışma gibi acil durumlarda seyahat izni alınarak şehir giriş-çıkış kısıtlaması olan yelere gitmek mümkün. Seyahat izin belgesi -Devlet üzerinden alınabiliyor. Peki, e-devlet seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, izi nasıl alınır? E-devlet seyahat izni sorgulama nasıl olur?

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

E-DEVLET SEYAHAT İZNİ SORGULAMA

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.