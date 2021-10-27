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e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'e neden girilmiyor?

27 Ekim 2021 Çarşamba - 13:54 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 13:54

Tüm resmi işlemlerin yapıldığı ve yoğun olarak ziyaret edilen e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle zaman zaman uygulamada aksaklıkların yaşandığı e-Devlet'e öğle saatlerinden itibaren giriş yapılamıyor. Peki, e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'e neden girilmiyor? İşte e-Devlet giriş sorunu ile ilgili detaylar...


Milyonlarca vatandaşın kullandığı e-Devlet uygulamasında öğle saatlerinden itibaren giriş problemi yaşınıyor. Vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek için uygulamaya giriş yapmak istediklerinde problemle karşılaşıyor. Pek çok kişi de "e-Devlet'e neden giremiyorum?" sorusunu araştırıyor. Peki, e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'e neden girilmiyor? İşte e-Devlet giriş sorunu ile ilgili detaylar...
 
E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR? 
 
Yoğun talebe nedeniyle, e-Devlet giriş sırasında zaman zaman erişim problemi yaşınıyor. Problemle ilgili henüz açıklama gelmedi. Ancak, zaman zaman T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra tekrar sisteme giriş yapılabiliyor. 
 

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