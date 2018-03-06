E-devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden miras sorgulamasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği E-devlet miras sorgulama işlemi ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte mirasçılık belgesinin nasıl alındığı...

E-devlet sistemi gün geçtikçe yepyeni hizmetler sunmaya başladı. Vatandaşların ilgiyle kullandığı e-devlet sistemin de şimdi de miras sorgulanabiliyor. E-devlet miras sorgulama işlemine dair merak edilen tüm detaylar...

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet uygulamasına giriş, turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. E-Devlet girişi için kullanıcıların beş seçeneği bulunur. Bu giriş seçenekleri; E-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza , internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartıdır. Giriş seçeneklerinden kullanıcılar tarafından en fazla tercih edileni E-Devlet şifresi ile giriştir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet uygulamasına giriş için en fazla kullanılan seçenek E-Devlet şifresidir. E-Devlet şifresi, herhangi bir PTT şubesinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında kapalı zarf içerisinde alınabilir. Şifre alındıktan sonra turkiye.gov.tr internet sitesinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilir.

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Mirasçılık belgesi sorgulaması için E-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümüne girilir. Kurumlar listesinden Adalet Bakanlığı bölümünden ‘Veraset İlamı Sorgulama’ seçeneği ile mirasçılık belge sorgulaması yapılabilir. Bu seçenek dışında; ana sayfada bulunan arama kutucuğuna ‘Miras’ yazılarak da ilgili işleme kısa sürede ulaşılabilir.

Mirasçılık belgesi sorgulama sayfası sayfası açıldıktan sonra, ilgili yere T.C. kimlik numarası yazılarak işlem tamamlanabilir. E-Devlet uygulamasında mirasçılık belgesi sorgulama dışında; SGK hizmet dökümü sorgulama, araç plakasına yazılan ceza sorgulama, tapu bilgileri ve askerlik belgesi gibi sorgulamalar da yapılabilir.

Miras sorgulama sayfasında hangi yıl sonrasında sorgulama yapılabileceği için açıklama yer alır. İlgili açıklama; 'Yargı birimlerinden alınan ''Mirasçılık Belgesi Verilmesi'' talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için ''Mirasçılık belgesi verilmesi'' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan ''Mirasçılık belgesi verilmesi'' ve ''Mirasçılık belgesinin iptali'' kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.