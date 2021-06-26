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e-Devlet ile ilgili flaş uyarı! Hemen yapın; icra, haciz, tebligat...
Tebligat, icra, haciz... Yüz binlerce kişi mağdur oluyor. Uzmanlardan e-devlet ile ilgili uyarı geldi. Dava ve icra habercisi tebligatlar, sahibine ulaşmayınca mağduriyete yol açıyor. Posta yoluyla gönderilen tebligatların, dağıtım elemanları tarafından farklı adreslere ya da noktalara bırakılması, yani muhatabına ulaştırılmaması hukukta 'usulsüz tebligat' olarak isimlendiriliyor. Taşınanlar, şehir değiştirenler ya da herhangi bir nedenle adreslerini başka yerlere nakletmek zorunda olanların, e-Devlet üzerinden adres değişikliği yapması gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda açılabilecek dava ya da başlatılacak icra takibi ile adınıza çıkartılan tebligatlardan habersiz kalıp, maddi manevi mağdur olabiliyorsunuz.
Dava ve icra habercisi tebligatlar, sahibine ulaşmayınca mağduriyete yol açıyor. Posta yoluyla gönderilen tebligatların, dağıtım elemanları tarafından farklı adreslere ya da noktalara bırakılması, yani muhatabına ulaştırılmaması hukukta 'usulsüz tebligat' olarak isimlendiriliyor.