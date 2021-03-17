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e-Devlet ile ilgili flaş karar! Dün itibarı ile...

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 10:13 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 10:24

Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. e-Devlet'ten sağlanan hizmetler ile ilgili olarak yapılan açıklamada önemli verilere yer verildi. Koronavirü salgını sürecinde vatandaşların e-Devlet kullanımı artık. Artık pek çok hizmete evden çıkmadan e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda son bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik de 500'den fazla hizmetin açıldığını ya da güncellendiğini belirterek, "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek." dedi.


Vatandaşlar pandemi dönemide evden çıkmadan birçok hizmete  e-Devlet aracılığı ile uluaşabildi.  Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm  Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te sunulan yeni hizmetlere ve güncelleme  çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
 
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sundukları  hizmetlerle güvenli, kolay ve hızlı işleyişin hedeflendiğini ifade eden Koç,  "e-Devlet Kapısı'nda bir yılda iş dünyasına yönelik 300'den fazla, vatandaşa  yönelik olarak ise 500'ü aşkın hizmeti açtık ya da güncelledik. Türkiye'nin  dijital yüzü e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetleri eklemeye de devam ediyoruz." diye  konuştu.
 
 5 hizmet kullanılmaya başlandı
 
Kovid-19 salgını şartlarında sundukları hizmetlerin büyük önem  taşıdığına dikkati çeken Koç, şu değerlendirmede bulundu:
 
 "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli  hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek. Özellikle bu dönem yeni  açtığımız ve güncellediğimiz hizmetlerle vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Dün  itibarıyla 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı. Vatandaşlarımız, bu dönemde kurum  ve kuruluşlara gitmeden, kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına  ait bilgilerin sorgulanması ve takibini e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve  güvenli şekilde yapılabilecek. Yeni hizmetler için de çalışmalarımız  sürüyor."
 
Koç, farklı alanlarda sundukları hizmetlerin hayatı kolaylaştırdığını  vurgulayarak, sağlık sistemine yönelik çalışmaların da bunlar arasında yer  aldığını bildirdi.
 
Dün itibarıyla sunulan 5 yeni hizmetin önemine değinen Koç, şunları  kaydetti:
 
"Artık sigortalı vatandaşlarımızın kullanmış oldukları tıbbi malzeme  ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibi e-Devlet Kapısı  üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Vatandaşlarımız  artık almış oldukları medikal malzemeleri sorgulayabiliyor, kullanımı devam eden  henüz bitmemiş medikal malzemeleri öğrenebiliyor, medikal reçetelerine  ulaşabiliyor ve rapor bilgilerini görebiliyor. 4A ve 4B'li çalışanlarımız ise  diğer statülerdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirme  taleplerini, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor."
 
Ali Taha Koç, açılan 5 yeni hizmete e-Devlet Kapısı'nda "Medikal  Malzeme Sorgulama", "Medikal Reçete Bilgileri Sorgulama", "Rapor Bilgisi  Sorgulama", "4/1-(a)-(b) ve 506 SK GM 20'nci madde sandığı çalışanların hizmet  birleştirmesi" ve "İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama" başlıklarıyla  ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
 
  
 

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