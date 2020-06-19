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e-Devlet'i kullanarak 4 bin 923 kişi dernek üyeliğinden istifa etti

AA |  19 Haziran 2020 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 12:05

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün verilerine göre, e-Devlet Kapısı üzerinden bugüne kadar 2 milyon 24 bin 479 kişi dernek üyeliğini sorguladı


e-Devlet Kapısı üzerinden bugüne  kadar 2 milyon 24 bin 479 kişi dernek üyeliğini sorguladı, 4 bin 923 kişi ise  dernek üyeliğinden istifa etti. 
 
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel  Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 23'üncü  maddesinde yapılan değişiklikle derneklere, üye bilgilerini sivil toplumla  ilişkiler birimlerine bildirim yükümlüğü getirildi.
 
Bununla birlikte Dernekler Kanunu'na eklenen ek madde 2 ile  derneklerin her türlü iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabileceği hüküm  altına alındı.
 
Dernek yöneticileri üye bilgileri dahil yapmakla yükümlü oldukları  birçok bildirimi, idareye gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda Dernekler  Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapılabiliyor.
 
Bu çerçevede, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara sunulan dernek  üyeliği sorgulama ve sonlandırma hizmeti kullanılarak, bugüne kadar 2 milyon 24  bin 479 kişi dernek üyeliğini sorguladı, 4 bin 923 kişi ise dernek üyeliğinden  istifa etti.
 
Yine yapılacak yeni düzenlemelerle sivil toplumun gelişmesinin önünü  açmak amacıyla elektronik ortamda dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu  toplantılarının internet üzerinden yapılabilmesi, defter ve kayıtlarının  elektronik ortamda tutulabilmesi gibi birçok işlemin dijital ortama aktarılması  planlanıyor.
 
Derneklere üyelik başvurularının da e-Devlet Kapısı üzerinden  yapılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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