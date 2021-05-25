E-devlet hibe desteği | Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği başvurusu e devlet ekranı ve Hibe desteği NACE kodları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve esnafa hibe desteği kapsamında 3 bin TL ile 5 bin TL ödeme yapılacağını müjdelemişti. Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından desteğe ihtiyaç duyan esnaf arama motorlarına yönelerek, hibe desteği başvuru ve şartlar hakkındaki detayları araştırmaya başlamıştı. Peki, Esnafa hibe desteği başvurusu 2021 nasıl yapılır? İşte, Bugün başlayan esnafa hibe desteği başvurusu hakkında detaylı bilgiler ile Hibe desteği NACE kodları!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında esnafa hibe desteği müjdesi çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki grup olarak belirlenen işletmelere 3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını belirtmiş ve detayların Ticaret Bakanlığı tarafından verileceğini aktarmıştı. Pandemi gelir desteği kapsamında bir defa olmak üzere verilecek esnafa hibe desteği başvurusu, e-Devlet üzerinden bugün başlıyor. 17 Mayıs ve öncesinde belirtilen NACE kodları ve meslek dallarında işletme girişi bulunan esnaflar, hibe desteği başvurusu yapabilecek. Esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet esnafa hibe desteği başvuru sayfası ve 3000 ve 5000 TL esnafa hibe desteği NACE kodları

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Hibe desteği başvurusu ile 5 bin lira ve 3 bin lira ödenecek. Başvurular, 30 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Esnaf destek paketi ile gelir kaybı yaşayan esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL destek verecek olan Ticaret Bakanlığı, başvuru detayları hakkında bilgi yayımladı. 5 bin TL destekten yararlanacak işletmeler ve 3 bin TL destekten yararlanacak işletmeler hakkında NACE kodu ile bilgi veren bakanlık, başvuru işleminin ise 25 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu.

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

E-DEVLET HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.

HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.



ESNAFA HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI

Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI İÇİN TIKLAYIN!