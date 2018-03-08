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E-Devlet'ten yeni bir hizmet daha!

08 Mart 2018 Perşembe - 18:52 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 20:16

Teşebbüs ve vatandaşlar, Rekabet Kurumu başvurularını artık e-devlet üzerinden yapabilecek.


Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, E-devlet, Rekabet Kurumu başvuru portalını kullanıcıların hizmetine sundu. Böylece kurum ve vatandaşların, Rekabet Kurumu başvurularını artık e-devlet üzerinden yapabilmelerinin de yolu açılmış oldu.
 
KURULUN SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
 
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında teşebbüsler ve/veya vatandaşların Kurum'a yapacağı başvurular için kullanılacak hizmetler; Birleşme Devralma Başvurularının Alınması, Menfi tespit/ Muafiyet Başvurularının Alınması, Birleşme Devralma Başvurularına 3. Taraflarca İtiraz veya Bilgi Verme Başvurularının Alınması, Soruşturmalarda Tarafların Yazılı Savunmaları İçin Ek Süre Taleplerinin Alınması, Rekabet Kurumuna Yapılan Dosyaya Giriş Başvurularının Alınması, Rekabet Kurumu Nezdinde Sözlü Savunma Toplantısına Katılım Taleplerinin Alınması şeklinde sıralandı.

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