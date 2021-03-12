E-Devlet'e girince öğrendi! Tesadüfen şikâyetçi...

4 yaşındaki kızı dahil 6 çocuğun iki yıl önce kreşte bakıcıların şiddetine maruz kaldığını e-Devlet'e girince öğrendi.Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Oya Dölen, geçen hafta e-Devlet’e girince Alanya Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada kendisinin müşteki, kızının ise mağdur sıfatıyla yer aldığını fark etti.

Davayı araştıran Dölen, 4 yaşındaki kızı dahil 6 çocuğun iki yıl önce kreşte bakıcıların şiddetine maruz kaldığını öğrendi. Olayı tesadüfen öğrendiğini söyleyen Dölen, “İki yıl önce bir velinin şiddet olayıyla ilgili kreşten şikâyetçi olduğunu duydum. Kreş yönetimi velinin iftira attığını söyledi. Daha sonra bu olay kapandı. Çocuğumun şiddete uğradığını bilmiyordum. Bir hafta önce e-Devlet ’e girince kızımın aynı olayda şiddete uğradığını öğrendim. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi. Bir haftadır uyuyamıyorum” dedi.

MORLUKTAN FARK ETTİ

Kreşte çocuklara yapılan şiddet, Ayşe Hande Çelik adındaki vatandaşın iki yıl önce oğlunun kolundaki morluğu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çelik o dönem “İki yıl önce oğlum yaklaşık bir ay kreşe gitti. Bir gün oğlumun elbiselerini değiştirince kolunda bir morluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine hastaneye gittim. Doktor morluğun darp sonucu meydana geldiğini söyledi. Darp raporu aldıktan sonra şikâyetçi oldum. Savcılık soruşturmasında başka çocukların da mağdur olduğu ortaya çıktı. Davanın takipçisi olacağız” demişti.

ŞİDDET GÖRÜNÜYOR