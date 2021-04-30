e devlet çalışma izin belgesi! Korona çalışma izni sorgulama e devlet linki: Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır?

Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Bakanlık tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirildi. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı ve e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi. Öte yandan tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi…

SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor. Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girip çıktı almaları gerekiyor.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama adresi üzerinden giriş yapın, arama boşluğuna “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazmanız yeterli. Sonrasında SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı:

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak."