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e-Devlet Çalışma Hayatım hizmeti nedir? Çalışma Hayatım hizmeti ne işe yarar?

02 Ekim 2021 Cumartesi - 15:10 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 15:10

e-Devlet'te "Çalışma Hayatım" hizmeti devreye alındı. e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlar iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlere tek bir adreste ulaşabilecek. Çalışma Hayatım hizmetinde ayrıca vatandaşlarsağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulanabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım süreleri de görülebilecek. Aynı zamanda, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporları da görülebilecek. İşte e-Devlet Çalışma Hayatım hizmeti hakkında merak edilenler...


e-Devlet Kapısı'nda 'Çalışma Hayatım' modülü açıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital  Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "Çalışma  Hayatım" hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik,  mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin  bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. 
 
Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik  hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını belirtti.
 
 "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle  vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki  yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir  yapıda sunuluyor." diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin  bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye  Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret  Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK  hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.
 
e- DEVLET ÇALIŞMA HAYATIM HİZMETİ NE İŞE YARAR?
 
Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş  arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin  "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık  kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu  belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve  blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi  gerçekleştirebileceğini belirtti.
 
Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine  erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B  iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç,  çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri  kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim  sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Koç, sözlerine şöyle  devam etti:
 
"Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlarımız sağlık  modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri,  reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş  protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını  görebilecek."
 
İŞ ARAMA VE İŞKUR KAYIT HİZMETLERİ TEK ADRESTE! 
 
"Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmetinde iş arayan vatandaşlar için "iş  arıyorum" modülünün yer aldığını dile getiren Koç, iş arayanların yeni bütünleşik  hizmetiyle İŞKUR kayıt bilgilerine kolayca ulaşabileceklerini, iş ilanları ve  başvurularını görüp İŞKUR'a aktif kayıtlıysa ilgili ilanlara başvuru  yapabileceklerini, kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını  sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlattı.
 
MESLEKİ YETERLİLİK BİLGİLERİ DEYER ALIYOR!
 
Koç, ayrıca yeni bütünleşik hizmet "Çalışma Hayatım" ile tek ekran  üzerinden SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp  yapılandırılabildiği, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgilerinin görüntülendiği  ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşıldığını söyle

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