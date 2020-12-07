e devlet 1000 TL yardım başvurusu| 1000 TL pandemi yardımı sorgulama…

Koronavirüs salgının ekonomik etkisini azaltmak için başlatılan 1000 TL pandemi desteği sürüyor. 1000 TL yardım başvurusunda bulunan ya da başvuru yaptıktan sonra sonucunu öğrenmek isteyenler 1000 TL pandemi yardımı başvurusu ve sorgulaması hakkındaki detayları araştırıyor. İşte 1000 TL yardım başvurusu ve sorgulama…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi desteği vermeye devam ediyor. Başvuru yapan ihtiyaç sahiplerinin formları incelendikten sonra bakanlık belirlenen kriterlere uygun olan kişilere 1000 TL yardım veriyor. Yardımlar PTT aracılığıyla evlere teslim ediliyor. e devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sorgulama…

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.



Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

SOSYAL DESTEK BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.