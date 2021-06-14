DYK yaz kursu olacak mı? DYK kursu açılacak mı, 8. Sınıf DYK kursları ne zaman başlıyor? MEB açıkladı!

DYK yaz kursu olacak mı, DYK kursu açılacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyordu. 8. sınıfa geçen öğrenciler için DYK açılacak. Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın (DYK) tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) destekleme ve yetiştirme yaz kursları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, DYK kurslarının başlayacağı tarihi açıkladı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 8. sınıfa geçen öğrenciler için açılacak.

DYK kursu ne zaman başlıyor?

Destekleme ve yetiştirme kursları 5 Temmuz ila 27 Ağustos tarihleri arasında açılacak.