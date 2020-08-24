DYK öğretmen başvuru ekranı! E- kurs üzerinden DYK başvurusu nasıl yapılır?

MEB, öğrencilerin eğitim programlarına destek olmak üzere başlattığı Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) doğrultusunda bir takvim belirledi. MEB tarafından belirlenen takvime bağlı olarak öğretmenler DYK kursu başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. Veliler ve öğrenciler adına avantaj sağlaması planlanan DYK kursu başvuru nasıl yapılır?

DYK kurs başvuruları alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfası üzerinden alınacak, DYK başvuruları hakkında araştırmalar da hızlandı. Öğretmenlerin kurs başvuruları MEB tarafından yayımlanan DYK takvimine bağlı olarak tamamlanacak. Peki, EBA DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

DYK TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına ilişkin takvim ve detayları yayınlandı.

31 Ağustos'ta DYK yaz kurslarının sona ermesinin ardından, yeni eğitim sezonu ile birlikte 2020-2021 DYK süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK ile ilgili yazı gönderdi. MEB tarafından gönderilen yazıda hangi sınıflara, hangi derslerden kurs açılacağı belirtildi.

Öğretmenler 21-25 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapacak. Öğrencilerin tercih işlemleri ise 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar da 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

DYK DERSLERİ

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

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