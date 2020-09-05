DYK kursları ne zaman başlıyor? MEB DYK kurs tarihleri

MEB 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine ilişkin İl müdürlüklerine yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) corona virüs pandemisi nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında dersler geçtiğimiz mart ayında iptal edilmişti. Öğrenciler DYK kurslarının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, DYK kursları ne zaman başlıyor? İşte DYK kurslarının başlayacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin İl müdürlüklerine yazı gönderdi. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) açabilecek. Peki, DYK kursları ne zaman başlıyor? İşte DYK kursları ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

Açılacak kurslar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji , Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

DYK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlık, illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi. Yazıya göre; Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.