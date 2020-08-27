DYK kursları ne zaman açılacak? DYK kursları online mi olacak, yüz yüze mi? (E-kurs MEB takvimi)

Öğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğretmen başvuruları dün sona erdi. Öğrenciler için 26 Ağustos'ta başlatılan DYK e kurs başvuruları ise 30 Ağustos’a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan e-kılavuzda, DYK e kurs takvimi de paylaşıldı. Peki, DYK kursları ne zaman başlayacak? DYK kursları yüz yüze mi olacak, online mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan e-kılavuza göre, 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları, 21 Ağustos-25 Ağustos tarihleri aralığında, öğrenci başvuruları ise 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. DYK kursları ne zaman açılacak? DYK kursları online mi olacak, yüz yüze mi? İşte DYK kurs detayları ve E-kurs MEB takvimi…

DYK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

31 Ağustos 2020 tarihinde DYK sınıfları oluşturulacak. 5- 6 Haziran 2021 tarihinde ise kurslar sona erecek.

DYK KURSLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

DYK KOŞULLARI

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

E-KURS DYK TAKVİMİ

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.



3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.



4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.



5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler,



e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.