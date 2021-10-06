DYK kurs başvurusu 2021! 7. ve 11. sınıf DYK kurs başvuruları başladı mı, DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme kursları (DYK) başvuruları hakkındaki detaylar sorgulanmaya başlandı. MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili yaptığı açıklamada 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin de DYK kapsamına alındığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından DYK kurs başvuruları başladı mı, ne zaman? gibi soruların ardı arkası kesilmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. MEB, yaptığı açıklamada 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına alındığını duyurdu. Peki, DYK kurs başvuruları ne zaman? 7 ve 11. sınıf DYK kurs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

7. ve 11. SINIF DYK KURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

7 ve 11'inci sınıflar için DYK kurs başvuruları, 12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınıflar da 17 Ekim itibarıyla açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını, bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirtti ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü.

''Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz.

Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz.''

Ayrıca, DYK'ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerinin altını çizen Özer, ''2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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